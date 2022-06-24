桃園市大園區一名23歲曾姓男子，昨凌晨與林姓友人在小吃店飲酒後，騎車載對方返家，途中因行車搖晃被警方攔下，員警聞到2人身上有濃濃酒味，實施酒測發現曾男酒測值達0.5毫克，當場依公共危險罪帶回偵辦，同車的林女也因酒駕新制被連帶開罰。

大園警分局指出，巡邏員警昨日凌晨行經圳頭路發現，對向車道一輛機車不停左右搖晃，員警察覺有異上前攔查，因曾男與林女身上散發濃濃酒味，2人立刻坦承剛剛才在小吃店喝酒聊天，覺得自己意識清醒，才會騎車返家。

員警對曾男實施酒測，酒測值達0.5毫克，已觸犯公共危險罪，訊後將其移送桃檢偵辦，而身為同車乘客的林女，也因沒有勸阻曾男不得酒駕，被依道路交通管理處罰條例連帶開罰，處6000元以上1.5萬元以下罰鍰。

警方呼籲，酒駕新制上路，無論是刑罰或行政罰皆加重，民眾飲酒後不可開車，應搭乘大眾交通工具或請代駕服務，切勿以身試法，同車乘客也應盡勸阻責任，避免駕駛酒後上路，危害自己與他人的安全。

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