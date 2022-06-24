烏克蘭國防部今天表示，俄軍試圖包圍烏國東部處於交戰中的城市利西昌斯克（Lysychansk），且正對其姊妹市北頓內茨克（ Sievierodonetsk）發起猛攻，以取得全面控制權。

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）稍早前說，烏克蘭軍隊「必須從北頓內茨克撤出」，且他們已接獲轉戰新陣地命令。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）拒絕評論州長的說法，他在首都基輔的簡報會上告訴記者，相關資訊「不對外公開」。