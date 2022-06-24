台中市第二市場名店「山河魯肉飯」昨（23）凌晨發生1名黃姓男子被10人圍毆致死，原因是對方誤會他要打電話烙人拚輸贏，黃男最後遭鈍器刺穿心臟死亡；親友表示，黃男胸口有2處致命傷，當時全身血倒地時，臉上已無血色，對方還拿一旁工業風扇狂砸，黃男死後留下兩名幼子，家屬悲痛不已。

據ETtoday報導，死者黃男的家屬說，當時黃男左胸遭銳器刺中，有2處穿刺傷都是致命傷，全身是血倒在地上後，臉上都已經沒有血色，對方還拿起工業電扇砸人，10多人把他團團圍住毆打，幾乎打了近5、6分鐘才罷手；黃男女友則說，只是吃個早餐就不見1個人，因1個誤會毀了1個家庭，懷疑對方次預謀犯案。

黃男等5人前23日凌晨到該魯肉飯店吃早餐，遇到桃園來吃飯的一行10人，其中1人問黃「有認識嗎？」，黃回說「沒有，認錯人」，氣氛一度尷尬緊張，黃男後來撥打手機邀友人吃早餐，被對方懷疑他要「撂人」，雙方上演全武行，連店家的實木、塑膠及白鐵桌椅等物都被拿來砸人，黃男等5人寡不敵眾，全都掛彩。

台中第一分局6時21分許到場時，現場桌子、凳子四散翻倒一片狼藉，黃男左胸受到重創、血流不止，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治；同行32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女等4人，手腳多處受挫擦傷，幸均無大礙。與黃男5人發生衝突的一方約10人，案發後全部逃離現場。