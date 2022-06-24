對於海軍S70C反潛直升機重落地一事，是否可以重啟對美採購新型反潛直升機？前民進黨立委郭正亮認為，未來軍購可能會順利很多；不過他也示警，「不要以為美國給大量軍購，就是他要介入，有時候是他要走的意思」。

海軍反潛大隊一架S70C反潛直升機22日在左營基地實施例行訓練時重落地。S-70C反潛直升機，1986年首批新機交給我方海軍使用，服役迄今已逾30年，先前擬向美方採購MH-60R反潛直升機，但因美方改變心意，我方也以價格過於昂貴，全案告吹。

而此次S70C反潛直升機重落地導致人員傷亡，是否可以重啟對美採購新型反潛直升機？前民進黨立委郭正亮23日在《新聞大白話》指出，未來軍購可能會順利很多，因為美國有點急，認為台灣要跟時間賽跑，希望台灣買更多。

不過，郭正亮也提到，大家心裡要有個底，美國最後一批最支持南越政府的軍售就是最大筆的，意味著「差不多了，這個局時間也差不多了，我們最後把最好的武器都留給你」。後來確定要撤軍，南越總統指責美國「出賣南越」。

「不要以為美國給大量軍購，就是他要介入的意思」，郭正亮分析，「有時候是他要走的意思」，因為美國有道義上的責任，所以他就覺得把重要武器一次大量賣或送給你，至少南越是這樣。美國也即將給烏克蘭一大筆軍火，「烏克蘭你再去反攻看看，如果實在不行，大概就是到此為止」。

郭正亮直言，這是從歷史看問題，美國從未發生過為了另外一個國家力挺到底，都會畫一條底線，到底線就會覺得該做的就做到這裡。