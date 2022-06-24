美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在柏林表示，是俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，而非西方的制裁，將使飢餓人口再增加4000萬或5000萬人。
布林肯今天在與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行的聯合記者會上說：「除了俄國封鎖烏克蘭，以及俄國在許多情況下出於政治原因，拒絕出口自己的穀物之外，沒有其他理由。」
貝爾伯克表示，國際合作夥伴正在共同努力應對俄國「憤世嫉俗」且可能破壞穩定的穀物戰爭和相關宣傳。
另外，日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi）表示，七大工業國集團（Group of Seven）外長今天一致認為，俄國入侵烏克蘭導致當前的全球糧食危機，莫斯科應對此事負責。
林芳正透過視訊參加G7外長會議後，向記者發表了上述評論。
林芳正表示，日本打算支持烏克蘭的穀物出口，並計劃尋求進一步的糧食援助以應對全球糧食危機。
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