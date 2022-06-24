女星楊皓如原本是娛樂新聞、生活時尚線記者，外型出眾談吐得宜，過去就曾有「美女記者」稱號，現階段經常受邀談話性節目分享經驗；最近楊皓如在節目上透露，在還是記者時期有聽聞，一位A女主播為了保住位置，找男友把對手B女的車子輪胎劃破，差點鬧出人命讓現場主持人和來賓都相當震驚。

不久前有電視台傳出女主播內鬥，讓社會大眾譁然，也有不少前主播一一跳出來分享過去遇到的「意外」，造成不少討論；最近前記者楊皓如在節目《媽媽好神之俗女家務事》中，提到過去碰到的可怕例子，當時任職的電視台要甄選主播，她的同事B女在試鏡當天卻離奇消失，事後A女成為主播。

事後楊皓如才得知，B女來公司途中，開車上高速公路時爆胎結果出車禍，到了修車廠老闆告知她「4個車輪都是被刀子刺破的」，忍不住問她「有沒有惹到誰」；B女決定調閱監視器找凶手，還真的拍到一名男子拿刀刺她的輪胎，但公司沒人認識凶手。直到後來某天一樓警衛看到監視器畫面，才脫口「不是A主播的男朋友嗎」，她們才領悟整件事都是A主播為了上位。

不少網友覺得職場內鬥也太可怕，紛紛感嘆「主播真的不好當」、「好嚇人」。