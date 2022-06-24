Up直播人氣直播主小泱從國小開始玩Cosplay，家人也非常支持，玩出興趣的她，在大學發行了第一本個人Cosplay寫真書，從造型企劃、親自找攝影師、印刷廠，每年固定推出寫真集作品與粉絲見面，總銷售累積賣破萬本銷量，小泱笑說：「從開始到現在，大概扮了350套以上的角色了。」

小泱表示最喜歡動漫《Re：從零開始的異世界生活》的鬼族少女蕾姆，認為她是個完美情人，「扮演角色時我會去揣摩角色的個性，好像我就是他一樣，去營造出這個角色的感覺。」

她熱衷其中，不惜成本投入：「cosplay完全是個燒錢的活動！從服裝、假髮、道具，便宜的一套2000到貴一套幾10萬都有，加上拍攝場地，租借以及請攝影師的費用，粗估花了200萬有吧！」

直播時除了動漫造型外，也會扮成日本女高校生水手服Look入鏡，深獲粉絲喜愛的她，也曾遇到瘋狂粉絲騷擾，對方先是主動告白、接著開始每天傳訊息關心，最後還幻想2人是結婚的夫妻關係，讓她覺得好無奈又困擾，最後只能採取封鎖帳號才順利脫身。

小泱散發誘人氣息，三圍擁有32E、24、34的傲人身材，身體曲線相當性感，她透露平時不忌口、也鮮少做運動，喜歡喝豆漿高蛋白質飲品；單身的她偶像為韓國夯團BTS防彈少年團的成員田柾國，該團近來公布「單飛不解散」消息，身為鐵粉的她表示：「只要他們過得好，我就很開心！」

人生中第一次看演唱會就是獻給了他們，感嘆如今想看演唱會是有錢也不到了。理想男友條件為聊得來、說話幽默、有自信的男生，身高外表反而不是首選，還是要看感覺。