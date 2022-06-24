雖然在俄烏戰爭爆發後，美國仍多次強調最大威脅來自中國大陸。但智庫專家指出，俄羅斯地理條件、領袖行為，以及威脅的性質、強度與處理難易度等5項因素，可能讓美軍改變「亞洲優先」的想法。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，中俄地理環境的不同，使其在追求的安全條件上差異甚大。從烏拉山脈（Ural Mountains）到北海的地形相對平坦，讓俄羅斯對其西面缺乏安全感，希望藉武力擴張獲取戰略縱深；中國大陸則被山脈、沙漠、海洋所環繞，讓台灣成為其2030年前唯一可能尋求佔領的地方。

且俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上任後，已於1999年至2000年發動第二次車臣戰爭、2008年入侵喬治亞、2014年併吞克里米亞並引發烏東頓巴斯衝突，以及近期的俄烏戰爭；與他相比，大陸國家主席習近平雖然也有意提高北京的全球地位，但主要手段並非擴張版圖。

在威脅性質上，由於俄羅斯經濟與技術無法追上西方世界，使軍事手段，特別是核武成為普丁的倚仗；而就算沒有世界一流的軍隊，中國大陸也可以靠經濟與技術在全球佔據一席之地，且後者是在印太部署再多美軍也無法改變的。

另外，從目前俄烏戰爭的激烈程度來看，衝突可能延續達數年之久，並對周邊的多個北約成員國構成直接威脅，使俄羅斯擁有顯而易見的威脅強度；但在西太平洋地區，中國大陸卻只將台灣視為明確目標，對其他美國盟友的軍事威脅則相對模糊。

最後，湯普森認為，極端一點來說，在台灣永久駐防一個美國陸軍裝甲旅，可能就足以嚇阻中國大陸的入侵；但與俄羅斯直接接壤、缺乏海洋緩衝的歐洲國家，卻可能在美軍完成動員前便遭突襲擊潰，還須時刻警戒當地數量破千的俄軍戰術核武，讓美國在歐洲的「解決方案」更具挑戰性。