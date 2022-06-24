中國人大網消息，大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會24日召開第35次會議，通過決定，任免國務院部分部委首長名單，王小洪任公安部部長、前國台辦副主任裴金佳出任退役軍人事務部部長，此前與周祖翼等3人已出任各該部黨委書記。

任免部委首長名單如下：

一、免去陳小江的國家民族事務委員會主任職務；任命潘岳為國家民族事務委員會主任。

二、免去趙克志兼任的公安部部長職務；任命王小洪為公安部部長。

三、免去張紀南的人力資源和社會保障部部長職務；任命周祖翼為人力資源和社會保障部部長。

四、免去陸昊的自然資源部部長職務；任命王廣華為自然資源部部長。

五、任命倪虹為住房和城鄉建設部部長。

六、免去孫紹騁的退役軍人事務部部長職務；

任命裴金佳為退役軍人事務部部長。

王小洪是習近平早年擔任福州市委書記時期的福州市公安局長，曾任河南省人民政府副省長兼省公安廳廳長、北京市人民政府副市長兼北京市公安局局長、公安部中共黨委書記，中共中央政法委員會委員、公安部特勤局黨委書記、局長。副總警監警銜。中國共產黨第十九屆中央委員會委員。公安部原部長趙克志仍任國務委員與中央港澳工作領導小組副組長，預料明年政府換屆後也會交棒。