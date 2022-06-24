中央銀行公布2022年第一季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額續增至5,287.32億美元，季增65.76億美元或1.26％，其中對美國暴險連續27季居第一位，直接風險餘額來到1,253.83億美元，季增96.06億美元或8.3％。

央行官員表示，第一季本國銀行外國債權直接風險餘額增加，主要是對公共部門債權增加所致，暴險對象以非銀行的私人部門占59.56％最多，其次是銀行占28.84％，及公共部門占10.84％。

若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）淨額為5,058.45億美元，季增32.13億美元或0.64％，暴險對象以非銀行私人部門占57.33％最多，其次銀行占29.18％，公共部門占12.68％。

國銀前十大暴險國第一季增減各半，最大暴險國仍是美國蟬聯，第二大仍是大陸，但餘額季減27.12億美元至567.71億美元。其他澳大利亞增加43.61億美元或16.49％，英國增加16.76億美元或11.08％，季增均二位數。

暴險前十大國家（地區）依序為美國、大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、新加坡、開曼群島、越南及英國，合計3,911.95億美元，占直接風險總餘額的73.99％。

前十大最終風險排名不盡相同，依序為美國、大陸、盧森堡、日本、澳大利亞、香港、韓國、開曼群島、法國及越南，合計3,748.17億美元，占最終風險餘額的74.10％。