（22:19更新）道瓊工業指數漲幅擴大，盤中大漲超過600點，指數最高來到31298點，那斯達克指數同步走高，漲幅達2.61%，標普500指數漲2.2%。

投資人聚焦通膨情勢，美國經濟是否存有衰退的可能性仍是市場首要關注問題，不過美國聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，目前爭論經濟衰退的可能言之過早。10年期美債殖利率升至3.09%。美股周五（24日）早盤3大指數開高，道瓊工業指數漲逾300點，那斯達克指數漲約1.9%。

截至台北時間21點48分，道瓊工業指數上漲336.68點（或1.1%），暫報31014.04點；那斯達克指數上漲215.75點（或1.92%），暫報11447.94點；標普500指數上漲53.65點（或1.41%），暫報3849.38點；費城半導體指數上漲55.37點（或2.13%），暫報2658.11點。

5大科技巨頭開高，Meta大漲逾5%；半導體類股全面上漲，普遍有超過2%的漲幅，艾司摩爾漲3.5%，台積電ADR漲0.8%，聯電ADR漲0.7%。