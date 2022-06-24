近日有親綠媒體宣稱，瑞士期刊研究指國產高端疫苗保護力達84％，遭質疑報導公正性。高端以新聞稿澄清文章非公司發表，但加碼證實曾推估疫苗保護力落於80％至90％間。國民黨立委林奕華今籲，金管會與檢調應調查高端干擾股市交易。

林奕華表示，約十天前高端才公布重訊，表示正辦理現金增資，結果該媒體馬上在股市開市前發出利多新聞，這其中有無高端利用下廣告或金錢置入，要特定在特定時間發表有利自己的新聞，藉機拉抬股價，櫃買中心與檢調應好好調查。

林奕華質疑，該本土媒體引述的期刊研究，不論是研究單位或發布的學術期刊，都非疫苗相關領域為人所熟知或占領導地位團體，該媒體為何能在極短的時間，在數以千計的學術期刊、論文中，找到有利高端的研究數據？

林奕華說，高端疫苗至今仍未獲世界衛生組織（WHO）認可，許多國家不承認接種高端疫苗的記錄，僅少數國家給予緊急使用授權（EUA）；除台灣以外，全世界到底賣出多少劑高端疫苗？高端疫苗現在還有沒有生產，都是一個大問號？

林奕華指出，種種跡象都顯示，投資人沒有理由追高高端股價，但23日該篇新聞出現後，高端疫苗股價應聲漲停鎖死，其中有無透過新聞置入，藉機拉抬股價、坑殺散戶、干擾市場交易？金管會、檢調應介入調查。