老翁因該處人行道遭雜草覆蓋，路肩又有變電箱，因此靠往道路邊緣走，沒想到就遭1名行駛在路肩的騎士狠狠撞上，兩人雙雙倒地。（翻攝自YouTube）

桃園1名老翁日前行經八德區介壽路某路段時，因該處人行道前方遭雜草覆蓋，左側路肩又設置變電箱，老人因此靠往道路邊緣行走，沒想到因此遭1名行駛路肩的騎士狠狠撞上，雙雙倒地，影片曝光一派網友痛批騎士違規，也有一派認為人行道設置有缺失，交通部門有部分責任。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，影片中1名男性長者杵著拐杖步行在人行道上，後來逐漸走到「路肩」時，後方1輛機車竟從後方直接衝向他的後方，影片曝光引發討論，原PO分析肇事原因除了機車騎士行駛在路肩、未注意車前狀況和車速過快外，人行道也是另一重點。

原PO說，影片可見該處人行道前方已被雜草、雜物覆蓋，根本無法通行，而路肩還有「變電箱」擋住，導致該名老人往路肩移動時，又遭變電箱擋住後才更靠往車道，疑似造成機車騎士反應不及撞上；原PO稱「負責道路設計規劃的交通部門每次都能在車禍安全下莊，或者依國賠了事，對於道路改善或預防毫無作為」。

其他網友多數認為騎士行駛在路肩肇責較大，「這麼大條馬路 你硬要鑽老人家旁邊那麼窄的地方，希望老人家沒事」、機車騎士說自己熱到快中暑恍神狀態，所以車整個歪掉撞到老人家，兩人傷勢都是輕傷」、「路這麼大機車騎士真的是目小，心疼老人家」、「那騎車的是謀殺嗎」，也有人說「台灣道路對路人極不友善，不是沒規劃人行動線，就是違規占用騎樓」。