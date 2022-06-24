迎接夏日到來，露營頂級品牌Snow Peak年度盛事「雪峰祭(春)」將在6月25至26日於新北唯一官方專業認證商店「麗寶HiMall 愚公移山戶外用品專賣店」限時登場。
此次由愚公移山戶外用品店與Snow Peak攜手合作，推出前所未有的單一品牌大型帳篷特展。加上麗寶HiMall場地優勢與交通便利，現場展出超過10頂以上Snow Peak熱門款式帳篷，讓露營迷大飽眼福。
此次活動，麗寶HiMall 2F特展現場將展出目前最火紅、最新款帳篷的Zekka 客廳帳 (TP-710)，還有格蘭伯格帳 L (TP-782 )、Lounge Shell 客廳帳 (SET-500)、Land Lock 別墅帳 (TP-671R)等10頂熱門款式，讓露營迷現場體驗，一次滿足需求。
此外，看上麗寶HiMall位於板橋車站旁及交通便捷市中心的優越條件，愚公移山戶外用品專賣店也預計7月中正式進駐麗寶HiMall 試營運！新北最大250坪大坪數、寬敞專賣店空間，露營迷不用再擔心市中心無法一次購足配備以及停車問題。
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