航空業即將復甦，相信不少人重燃空服夢，想做上看似邊玩邊工作的夢幻職業。光鮮亮麗的背後，其實有諸多不為人知的委屈和辛酸。近期美國論壇「空服員版」一名空服員網友現身說法，稱許多乘客很愛在飛行時詢問「現在到哪了」，通常得到的回覆其實自己亂掰的。

綜合外媒報導，美國鄉民論壇Reddit空服版常討論各種飛行趣事，也有許多將空服員視為夢寐以求職業的網友在上面發問，然而，當過來人親吐所有不為人知的祕密時，也讓許多人打退堂鼓。近期一篇題為「當工作都做完了，好奇你們都在做什麼?」一名匿名空服員則分享，關於人們似乎不習慣活在未知的狀態，喜歡看向窗外得到精準位置，因此工作時也很常被詢問「現在到哪了」，無奈已經離開地球表面怎麼還會問這種問題呢，除非能清楚看到大峽谷之類的明顯地標，坦言如果你(旅客)真得到答案，8成都是空服員自己瞎掰的。

貼文一出引起許多同道中人熱烈迴響，有人回「16小時的長途航班，最重要的一定是坐下來好好吃飯…但通常這時候都有人會來打斷，然後說他要咖啡…」、「我喜歡畫畫，然後把圖畫放到廚房給下一航班的人欣賞。」、「提醒旅客廁所只能一個人進去…」、「跟其他人分享我的狗!」