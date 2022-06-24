新北市林口1處停車塲，上月底凌晨遭人行竊，場內繳費機被破壞，其中現金1萬多元現金遭竊，另設備毀損維修初估約3萬元。林口分局警方追查近1個月還沒逮到竊嫌，僅鎖定2名嫌犯身份，卻始終無法將人逮捕歸案，沒想到其中1名鄭姓嫌犯（43歲），今（24）日中午，在板橋被被板橋分局警方逮補。

上月29日凌晨3時許，林口一處停車場繳費機遭人破壞，過程當中觸動保全系統，但保全業者到場後，竊嫌已逃離現場，警方接獲報案後到現場勘查，現場柵欄、監視器設備及繳費機皆遭到竊嫌破壞，繳費機內的現金約1萬多元遭竊，被破壞的設備初估維修費約3萬元。

林口警方調閱監視器發現竊嫌共有2名，作案時使用贓車犯案，警方透過影像分析，比對出黃姓（44歲）及鄭姓兩名慣竊，不過林口警方追查近1個月，卻還是無法將2人緝捕歸案，只能發出通知書傳喚，但其中的鄭嫌在今天中午，被已被板橋分局警方逮補，而板橋警方得知鄭嫌犯下林口停車場竊案後，目前也在積極追尋黃嫌下落。