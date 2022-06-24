111申請入學日前放榜，台大醫學系依然是各界注目焦點，建中學霸榜首張呈熙不負眾望踏入這道大門，還同時被電機、材料系錄取，從小至今幾乎沒考過第一名以外的張呈熙，也分享自己讀書訣竅，表示自己上課必定會做一件事。

根據《ET新聞雲》報導，張呈熙從小到大每次考試幾乎都是第一名，是貨真價實的學霸，這次也是以科班榜首之姿踏入台大醫學系殿堂。對此張呈熙謙虛表示「同學們都很優秀」，許多地方都受到同學照顧。

張呈熙同學做梗圖，表示大家為了段考焦頭爛額，但他仍能照常討論遊戲。(圖／meme梗圖倉庫)

張呈熙表示，上課只要碰到不懂的地方，他第一件事一定就是先問旁邊的同學，馬上把問題搞懂，若還是有疑問的地方，下課也不會猶豫，直接找老師問問題，「一定要弄到懂」。

張呈熙說，自己高中時期也上過補習班，但由於時常參加專題、競賽，無法專心在補習班上，因此幾乎都靠自學為主，他強調自己並非聰明到不太需要讀書，私下仍花許多時間在鑽研課業。不過有同班同學打趣，表示大家為了段考焦頭爛額時，張呈熙仍一派輕鬆討論遊戲，還做梗圖流傳，稱讚張呈熙的聰明才智。