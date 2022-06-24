中國大陸日前以檢出禁藥為由，全面禁止我國石斑魚出口，經漁業署追查認定，我國籍2艘漁船運搬石斑魚來源的養殖漁民與裝卸清單所載養殖漁民不符，已違反「漁船運搬養殖活魚管理辦法」規定，各核處新臺幣15萬元罰鍰，涉嫌違反「使公務員登載不實罪」也移送檢調釐清，事件曝光之後，許多網友紛紛怒轟「一開始還罵人家政治操作」，引發討論。

漁業署提及，該2艘漁船前於2021年底曾發生類此事件，漁業署已依法核處「海○」漁船18萬元及「金○○26號」漁船6萬元罰鍰有案，該2漁船再次違規，已嚴重損害我國水產品內外銷形象，亦影響廣大養殖漁民及相關周邊產業生計，故加重處分罰鍰金額至最高15萬元。另就其申報不實行為涉嫌違反「使公務員登載不實罪」，全案事證也移請檢調單位偵辦。

漁業署養殖漁業組副組長陳文深表示，此次裁罰的案件皆是接到中國大陸通報檢出禁藥後，清查後發現運搬船申報不實，並已裁罰，至於養殖戶是否也有不實申報等情事，目前也與運搬船一併移送檢調釐清。

許多網友看完後，紛紛擁入相關新聞連結下方留言，氣炸表示「被檢出禁藥是事實，還敢說是政治操作？」、「自己不嚴查，還怪對岸」、「真是丟臉啊⋯之前一開始還罵人家政治操作」、「自己的問題，還要推給對岸？丟臉丟到全世界」、「丟臉，自己出問題就先怪別人，無能政府」、「當家的一直搞意識形態..業者會被搞死」、「反正千錯萬錯都是別人的錯，這不就民進黨教的嗎？」。