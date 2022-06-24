海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時重摔起火，造成4人輕重傷，其中傷勢最嚴重的37歲機工長劉尚鈞23日晚間血壓急降，家屬簽下放棄急救同意書，宣告不治，其餘3名傷者傷勢，軍方證實生命跡象穩定，且持續復原中，其中在加護病房的士官長郭冠廷已經脫離呼吸器能夠自主呼吸，另正、副駕駛陳錦凡、鄭行杰因受左脛骨骨折及肋骨骨折等傷勢，住院治療中。

海軍S-70C反潛直升機訓練重落地受傷的士官長郭冠廷，傷勢為2至3度以上燒燙傷，全身有21％燒灼傷面積、2至3度以上燒燙傷，經過國軍總醫院左營分院醫療團隊3天搶救治療，郭冠廷已經能夠自主呼吸，顱內出血部分也有自行吸收的跡象，軍方證實，醫療團隊每天為郭進行清創、換藥，郭的生命跡象穩定，傷勢已經逐漸復原。

至於正駕駛陳錦凡的臉部、左手及左腳有撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折、副駕駛鄭行杰右上臂穿刺傷、右膝撕裂傷、左側第10肋骨骨折，2人住院治療中，醫院將視2人傷勢復原情況，再決定何時可以出院。

軍方表示，對於3人的傷勢，院方會給予最好的治療與照顧，並期待3人傷勢能夠早日復原。

另這起意外影響到附近民宅，造成海軍反潛直升機零件噴飛擊穿高市楠梓區廣昌街的民宅鐵門，軍方表示將完全負起損失責任，昨日並已隨同鐵捲門師傅到該民宅現場丈量，將盡快協助屋主完成修繕。