總統府今傳新增1名確診 張惇涵：正副總統無接觸史 22:422022/06/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府新增1名確診 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增1名確診案例，為總統府員工，該名員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 張惇涵強調，總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。 阿富汗強震 蔡總統指示捐100萬美元救災 疫情持續收斂 基隆長庚月底撤戶外防疫門診 網傳一份名單鄭文燦接府秘書長、他是交通部長 府急喊：沒有要 動 #新冠肺炎 #台灣 #總統府 #1名 #張惇涵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭新增783確診、3死 恢復校園場地洽借 16:072022/06/24 生活 打造幸福職場 一銀開辦正新員工持股信託 04:102022/06/22 金融．稅務 色老闆裝醉搓揉女員工胸部 慘賠120萬和解獲緩刑 08:152022/06/23 社會 《國際產業》員工不當使用通訊App 德銀管理高層減薪 14:592022/06/24 財經 護理師難得休假被要求「照顧中風公公」 主管喊1句護航 22:192022/06/22 社會 宜蘭快打站7／2開打 5至17歲學童優先 16:032022/06/23 生活 桃園新增4020例 鄭文燦呼籲踴躍接種疫苗 15:492022/06/24 生活 夫妻討債潑漆砸洗車場 2員工制止爆衝突 4人全送辦 13:512022/06/23 社會 新光三越A8館 重金改裝美食街 04:102022/06/23 財經要聞 遼寧丹東新增7例本土無症狀 省長調度防疫保障民眾就醫需求 12:132022/06/24 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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