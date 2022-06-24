有網友日前發現在Google地圖搜尋「亞馬遜雨林」並打開街景，竟出現1對外國男女在廁所嘿咻，男子拿著手機拍下360度環景照片，消息曝光一度讓「亞馬遜雨林」成為熱搜第1名，Google官方緊急取消該區街景服務並移除照片，據悉該名男子先前也在「日本環球影城」街景照中留下露鳥自拍照。

臉書「爆料公社」分享貼文稱「千萬不要用Google地圖搜尋『亞馬遜雨林』，就算搜了也不要打開街景」引發討論，PTT上也有網友分享，亞馬遜雨林竟然有現代化廁所和更衣室，且還男女共用；原來若是在Google地圖上查詢「亞馬遜雨林」（座標：3°27'55.1"S 62°12'57.2"W）並點開街景照，出現的竟是1張「性愛照」。

網友發現在Google地圖搜尋「亞馬遜雨林」打開街景，出現1對外國男女在廁所嘿咻，男子拿著手機拍下360度環景照片，「亞馬遜雨林」一度登上熱搜。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友發現在Google地圖搜尋「亞馬遜雨林」打開街景，出現1對外國男女在廁所嘿咻，男子拿著手機拍下360度環景照片，「亞馬遜雨林」一度登上熱搜。（翻攝自PTT）

該街景圖竟是1名外國男子全裸在廁所內與女子性交，男子當時抓著對方的腿，還用手機拍下360度環景照片，消息曝光後今日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第1名，Google官方也緊急取消該區的街景服務，並移除該具爭議的私密照。

其他網友紛紛留言「外國人打炮的街景，很好看」、「他為什麼能笑得這麼燦爛，她為何可以如此冷淡」、「他還知道要戴套」、「我在公司打開，差點BBQ」、「要多細節，還360度」；不過該名外國男子疑似已不是第1次全裸出現在Google地圖上，他先前也曾在「日本環球影城」拍下露鳥自拍照。