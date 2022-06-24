通膨率攀升到21年新高，通膨預期持續升溫之下，墨西哥央行加快升息腳步，23日將基準利率一舉調高3碼，寫下連9升紀錄，並預告下次例會還將繼續升息。

墨國央行理事會5名理事周四一致決議，隔夜利率目標調升75個基點（3碼）至7.75％，這是自2008年採行通膨目標制來最大升幅，前面4次升息的幅度都在50個基點（2碼）。

這係墨國央行連續9度升息，儘管如此並無收手的打算，已預告接下來還會再升。央行會後聲明指出，「下一次的貨幣決策，理事會擬繼續調升參考利率，若情勢所需，會評估採取同樣力道的措施。」

對此Monex分析師阿里亞斯（Marcos Daniel Arias）表示，看來墨國央行排除升息4碼（100個基點）的可能性。

為緩和失控的消費者物價，墨國央行自去年中至今，已將基準利率調高375個基點。

墨西哥通膨率攀上20多年最高點，6月上半的消費者物價指數（CPI）年增7.88％，遠遠超過央行設立的3％目標。

至於核心CPI（排除能源和農產品不計，但包含加工食品），年升7.47％，創2000年12月來最大年升幅。

墨國央行上調今年全年及明年前3個季度的通膨預估，但看好到2024年第1季，通膨率應可降回央行的3％目標。

墨國央行聲明提到，大環境的不確定性雖未散，第2季經濟活動仍可望持續復甦，但通膨展望風險還是會傾向大幅上升。

穆迪分析拉美區主管庫提諾（Alfredo Coutino）表示：「迫於通膨現實，墨西哥央行必須有更強硬的作為。」

鑑於通膨居高不下，美國聯準會6月例會一口氣升息3碼，外界普遍預期墨國央行還會擴大升幅。

國際信評機構惠譽拉美主權債信主管莫拉維斯（Carlos Morales）指出：「美國進一步收緊貨幣政策，俄烏戰爭歹戲拖棚，加上中國防疫封控措施引發供應斷鏈問題，將促使墨國央行擴大升息。」