改編自日本漫畫家佐岸左岸超人氣BL漫畫的最新日劇《經典杯子蛋糕》由武田航平飾演的優雅上司野末與木村達成飾演的酷帥後輩外川關係逐漸升溫，將進入不惑之年的野末，在下屬外川的提議下以「抗老化」為目標展開了一系列的甜點約會，野末為了答謝外川竟主動提出親自到府下廚當作回報，2人從公開的甜點店進展到私密的個人空間，下集更有急速拉近距離的心動發展！武田航平說：「原著漫畫非常受歡迎，內容談論痛苦、忌妒、快樂、幸福等，每個人都會經常思考的日常煩惱，這是一部精心繪製的作品，我想每個人都可以感同身受，希望大家會喜歡。」

該劇推出後，2位主演的顏值和演技都大受好評，各種CP感十足的互動令觀眾看得臉紅心跳，談論人生和感情的大人話題也讓粉絲直呼被治癒了！忠實漫畫粉絲也大推還原度超高，尤其看2位美男子在充滿粉紅泡泡的咖啡廳裡品嚐各式甜點，唯美的畫面更是賞心悅目。而木村達成則分享邊吃甜點邊拍戲的過程，他說：「我吃了8個小時的鬆餅，在吃鬆餅的同時還要講一大段台詞，我得在吞嚥的空檔講話還要喝咖啡，持續8小時下來，我變得超飽的。」《經典杯子蛋糕》全劇共5集，只要註冊CATCHPLAY＋會員即享有首2集免費看優惠，本週日（26日）晚間11點將與日本同步跟播第ˋ集，