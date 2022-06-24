前8局打完還落後1分的味全龍，9局上最後進攻機會靠著劉基鴻陽春炮也是個人生涯百安續命，最終兩軍戰至延長賽12局，龍隊以3比2擊敗樂天桃猿，也中斷本季對戰8連敗。

來到上半季爭冠關鍵時刻，桃猿此役推出「微笑左投」陳冠宇先發，1局下林立就給予火力支援，他從龍隊先發投手鋼龍手中敲出右外野陽春炮，助隊先馳得點，這一轟也讓他獨居全壘打王寶座，5局下桃猿再再下一城，取得2分領先。

陳冠宇最後用103球投7局，改寫返台後單場投球局數新高，投出7次三振、2保送，被敲5支安打、失1分，原本有機會拿下本季第2勝，但終結者豪勁關門失敗，挨劉基鴻陽春炮，打完9局雙方2比2進入延長賽，最後龍隊靠著林智勝代打敲安致勝。

劉基鴻這一轟也是豪勁來台後被打的首轟，也讓他初登板未挨轟紀錄中斷在107局，雖然初登板為挨轟就此中斷，但豪勁的表現已是中職史上第4長，聯盟紀錄是2010年La New熊梅森154局。

龍隊拿下這一勝也擋住桃猿點亮上半季封王魔術數字的腳步，也拿下本季對戰首勝，「對到他們壓力真的滿大的，一直都沒辦法贏。」總教練葉君璋指出，在連敗的過程中其實有些比賽選手表現也不錯，但就是一直沒辦法贏，「一直輸就會有壓力，在這種情況下贏球更不容易的。」