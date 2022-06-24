豐田汽車公司進軍電動市場出師不利！該業者23日宣布，基於輪胎存在鬆脫的安全風險，因此決定召回上市不到兩個月的首批量產電動車，這也使得該日本汽車公司一開始搶攤電動車市場就遭遇重大挫敗。

受此影響，豐田汽車股價繼周四（23日）在美股下跌逾1％後，周五（24日）在東京股市收黑0.71％到2,112日圓。

該汽車業者指出，由於發現連接車輪的螺栓鬆動、可能導致輪胎出現脫離，促使它決定召回bZ4X純電動休旅車。

公司發言人提到，這次電動車召回計畫將涉及全球約2,700輛汽車，包括銷往歐洲的2,200輛與美國的260輛汽車。

豐田汽車補充它目前仍在調查引起這一問題的原因，並建議車主在進行維修前不要駕駛該車。不過發言人針對這次召回是否與車禍或受傷事件有關，則是不予置評。

速霸陸在同一天也宣布召回約2,600輛Solterra，這是該公司和豐田汽車合作開發的第一款電動車。

豐田汽車花了20多年時間，為其油電混合車打造良好的品牌名聲，它在過去曾表示油電混合車是對抗全球暖化的最佳車種。這也使得它在進入電動車市場的起步比同業晚，豐田汽車在5月才推出它首款的純電動車bZ4X。

為了彰顯揮軍電動車市場的決心，該業者計畫未來10年將斥資90億美元建造電動車電池工廠，並預定在2030年前，把所有生產的汽車，有80％電動化，當中包括每年生產的200萬輛純電動車，是以電池與氫燃料電池為動能的汽車。

起跳價為42,000美元的bZ4X，原本想透過低價優勢要在電動車市場打響名聲。未料該市場競爭者眾多，許多汽車公司都推出自己的電動車。例如吉普車製造商Stellantis對電動車與自動車投資350億美元，矢言2030年將在美國賣出的車子，當中有半數為電動車。福特汽車也喊出2026年要年產兩百萬輛電動車的計畫。