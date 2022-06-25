對於林環牆與彭文正於22日在臉書指控，英國行政法庭認定LSE提供不實資料給台灣法務部一事，蔡英文總統的委任律師連元龍和張日昌則於23日發「澄清聲明」指出，林環牆與彭文正言論顯非事實，並籲請傳佈不實訊息者，應注意法律責任。對此，彭文正在昨（24）日也針對該份澄清聲明回擊了，直言「該滾出政壇」，引發討論。

彭文正昨日在網路節目《政經關不了》中直言，今天論文門的這件事情，總統府已經不發言了，而是由律師出面，因此這也讓彭文正開轟「這種就是黔驢技窮，像這樣的情況就是要滾出政壇了」。

同時彭文正也在自己的臉書上曝光了英國行政法院明確裁定，「2021年3月31日LSE內部的電子郵件中提及所謂的外部委員的名字Mr. ZZ （其實就是Richard Dale）是偽證，而這些偽證就由法務部駐英國的惡官 串通LSE內部人員將這些偽造的證據送給北檢，當成起訴我的偽官方證明」。

彭文正最後也提到，這件事情有相當的來源，來源是法院，做解釋的人是兩位大學教授，任何人去轉傳這些東西是合理的，因為他有合理的理由相信此資訊為真，因為是法庭的判決，在這樣的情況之下，沒有理由不相信他們所說的是真的。

彭文正更坦言，整篇澄清聲明完全沒有提及任何內容，只是證明他說的東西「類似不實」，但不是真的不實。