€6月24日大樂透加開之16組100萬獎只開出4組，因此，1,600萬元由4組均分。

台灣彩券表示，由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為400萬元，本期為加碼活動最後一期，但本期大樂透頭獎未開出。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。