蘇志燮在片中飾演被外星人追逐的刑警「文道錫」。（車庫娛樂提供）

金泰梨在片中拿著手槍走蕩的神祕女子「以安」。（車庫娛樂提供）

柳俊烈在片中想獲得神劍的新手道士「無勒」。（車庫娛樂提供）

斥資超過400億韓元（10億台幣）打造的韓國科幻動作片《外星＋人》，集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙祐鎮、李荷妮、金義城等華麗卡司主演，該片也是金宇彬抗癌成功後，首部演出的大螢幕作品，導演崔東勳其實6年前正準備拍攝的另一部作品《竊聽》也找來金宇彬主演，但後來因發現他罹癌須接受治療而暫緩拍攝，崔東勳後來也先解散《竊聽》團隊，決定等待金宇彬復出，這段期間便著手籌備《外星＋人》。

崔東勳表示：「我在寫《外星＋人》的劇本時，宇彬休養了一陣子，他跟我說即使是再小的角色他也想參演。其實『卡德』這個角色原本的分量很少，但寫著寫著就變得愈來愈重要了。所以我心想如果讓宇彬來詮釋這個角色應該很有趣，但也擔心他是否能演動作戲，結果宇彬當時跟我說：『我好像無法呈現太帥氣的動作戲』，所以我就豪言壯語地跟他說沒有動作戲！然而電影開拍後，卻馬上跟他說『今天要吊鋼絲喔』，隨著他身體的恢復狀況，動作戲的難度也愈來愈高了！」

金宇彬在片中飾演長時間滯留在地球的「卡德」，負責管理被關在人類體內的外星人囚犯，他表示：「為了執行任務，『卡德』一直待在地球，我將重點放在他的言行舉止都不會受周遭的人或狀況影響，總是能冷靜判斷一切的部分。並帶著不能太興奮的心情扮演這個角色，心想『卡德』應該身處世上的某處去塑造這個人物。」

蘇志燮則飾演刑警「文道錫」，他說：「雖然飾演被追逐的角色，但拍攝時看不到對方的形體，所以必須發揮想像力進行拍攝。在拍攝其他作品時，腦海中還能描繪出一些場景，但在拍《外星＋人》時卻想像不太出來，因此覺得滿辛苦的。當我很孤獨地在藍幕前用想像力拍攝時，宇彬也來到現場了，雖然我們距離有點遠，但很依賴對方，成為彼此的力量，如果沒有宇彬的話，我是無法順利拍完這部電影的！」

近期以韓劇《二十五，二十一》再度引起關注的金泰梨，飾演「以安」一角。這個人物生活在630年前的高麗末年，是名拿著手槍走蕩的神祕女子，被稱為「發射雷電的姑娘」，為尋找傳說中的神劍，她四處遊走各方。而為了展現出這個人物擅長武術、強壯的魅力，金泰梨以體操和跑步等方式培養基本體力，完美呈現高難度的持槍動作戲，金泰梨表示：「我學了武術、還去了動作學校，並學了競技體操、射擊。」

過去曾以《請回答1988》等作展現多彩魅力的柳俊烈，飾演想獲得神劍的新手道士「無勒」一角，他以生疏的才能和刀術，自稱是有名的「魔劍神妙」。柳俊烈這次將呈現輕快生動的刀術動作戲，表現出新穎的一面。崔東勳導演表示：「當我在寫劇本時，就想像柳俊烈演員的模樣構寫出『無勒』這個角色。」

該片也是金泰梨和柳俊烈繼電影《小森林》後再次合作的作品，柳俊烈表示：「因為是第2次合作所以默契更好了，我很依賴她，從一開始默契就很好，所以我還問她：『下次要一起合作什麼作品？』」對此，金泰梨表示：「雖然俊烈哥說很依賴我，但其實是我比較依賴他！開拍後第一場戲是我們倆出現的場面，我感到很緊張害怕，但一到拍攝現場，因為有柳俊烈前輩在，讓我感到比較自在了，後來就很愉快地進行拍攝。雖然還是會緊張，但有俊烈哥在就好像什麼事都做得到！」

崔東勳導演也分享籌備本作的出發點，他表示：「從小只要我一想到外星人的存在，內心就充滿期待和恐懼，小時候那曾帶給我很有趣的想像力，長大後思考該如何實現這個想像力拍成電影。」導演還說若讓他最喜歡的韓國古典民間故事和韓國魔法世界共存的話，應該會成為一部很有趣的電影，他認為：「這不僅是科幻作品，也是冒險故事。登場人物遇見彼此後，糾結在一起的命運，也可視為是各方人馬孤軍奮鬥的冒險電影！」

而異想天開的題材也讓演員們當初收到劇本時，感到新奇不已，柳俊烈就透露起初讀劇本時，心想這到底是什麼故事，一頭霧水。金宇彬也說：「在讀《外星＋人》劇本時，心想：『咦？這怎麼會在這裡出現？』腦中浮現了問號。」金泰梨也深有同感地說：「再讀一次劇本時就覺得很有趣，我在選擇出演作品時，最重視的一點就是要有趣，這是最重要的條件。」

故事敘述2022年的現在，卡德（金宇彬 飾）與森德住在地球，管理被關在人類體內的外星人囚犯。某日，首爾上空出現了太空船，刑警文道錫（蘇志燮 飾）目睹到奇特的景象。另一方面，在630年前的高麗時代，不像樣的道士無勒（柳俊烈 飾），和能發射雷電的女子以安（金泰梨 飾），為了奪取有著鉅額賞金的神劍，互相欺騙對方。而尋找神劍祕密的兩位神仙黑雪（廉晶雅 飾）和青雲（趙祐鎮 飾），以及戴著面具的慈藏（金義城 飾），都一同加入這場神劍爭奪戰，太空船也從深谷中綻放光芒浮起來了，2022年，追捕被關在人體內的外星人囚犯的他們；1390年高麗末期，爭奪傳說中的神劍的道士們，時間之門開啟，一切開始轉變。《外星＋人》7月27在台上映。