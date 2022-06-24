味全龍劉基鴻9局上驚天一轟，不僅幫助球隊續命也達成生涯百安，更剛好的是，他也是首位從樂天桃猿終結者豪勁手中開轟的球員。打出這一發帶有多重紀錄的全壘打，劉基鴻也認為意義重大，因為過去他如果一場比賽中沒有表現後，可能就此一直低落下去，「今天相反，也讓我信心增加很多。」

劉基鴻前3打席面對陳冠宇吞下2次三振，另一次則是敲出左外野飛球出局，3打數都沒有建樹，但來到9局上2出局、1比2落後時，劉基鴻從豪勁手中敲出追平陽春炮，之後兩隊鏖戰12局，龍隊才以3比2勝出。

龍隊總教練葉君璋聽聞劉基鴻是首位從豪勁手中開轟的球員，用台語說：「狀元有價值了齁？」葉總認為，豪勁的投球都是很有品質的球，「他不是只是會投球而已，真的投得很好。」

劉基鴻也認為豪勁的切球、速球很不好打，自己今天是鎖定好攻擊位置，有喜歡的球來就積極攻擊，「剛好掌握到一顆失投的滑球，高起來，自己也剛好有掌握住。」

打出追平分，劉基鴻也十分興奮，「我做到了！可以把比賽延續下去。」被問到是否有注意到剛好是自己的生涯百轟？他靦腆的說：「其實有注意到。」他透露，之前有一場比賽因雨延賽，自己也有安打，「如果那場有算的話已經百安了，剛好那場延賽所以不算，也算是命運中的百安。」

達成生涯百安里程碑，劉基鴻感到意義重大，「因為以前的我如果前幾個打席打不好，自己會一直低落下去、爬不起來，但今天相反，在最後、最重要的打席打出來，又是自己百安，對我的信心增加很多。」而這一顆意義重大的球他也要好好收藏，「因為這是我職業生涯中的第一顆紀念球。」