癌症死亡率雖高，但及早發現並積極治療，仍有機會痊癒。敏盛綜合醫院副院長江坤俊分享，一名50多歲的女性乳癌患者，因家境不富裕，被家人要求不要治療，所幸在他的堅持下持續看診，逐漸康復，昨天診療結束後，對方突然真心告白，「我這輩子最幸運的事，就是遇到你」，讓他相當感動。

江坤俊昨（23日）晚間在個人臉書粉專發文分享，一名50多歲的女病患，因為家庭經濟狀況不好，過去曾為了生活，帶著3個還年幼的孩子到工地打工，有時晚上還會睡在工地，然而家人得知她罹患乳癌的消息，竟叫她不要治療，以免拖累家裡。

因為家人的不支持，讓這名病患一度想放棄治療，江坤俊知情後相當氣憤，甚至在病患每次回診時，控制不住地狂罵那位不支持她接受治療的家人，還好對方在他的堅持下持續接受治療，且成效不錯，昨天回診時症狀都已好轉，讓他甚感欣慰。

沒想到診療結束後，這名病患準備離開診間，卻突然轉頭向江坤俊說，「我這輩子最幸運的事，就是遇到你」，他呆愣在原地好一陣子，久久不能自己，「回到辦公室我就對自己說，這輩子，我一定要讓一堆人對我說這句話」。

貼文一出，不少網友感動直呼，「醫生真的很偉大」、「您的暖舉讓躲在角落的婦女有了一線希望，謝謝您」、「謝謝您！帶給我們社會這麼大的正能量」、「雖然我不是你的病人，但每次看到你的PO文，除了感動之外，也多了一份安心，我知道我們這些病患的後面還有你」。