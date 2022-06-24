女星蔡黃汝14年前在台灣故事館打工賣豆花，清新脫俗的氣質和甜美可人的外貌，迅速以「豆花妹」外號爆紅，也成功踏入演藝圈，近年在戲劇和主持領域都有好表現；蔡黃汝24日無預警在IG宣布暫停更新且不回覆，並罕見露出負面情緒，感嘆「想抗拒點什麼卻無能為力」。

蔡黃汝出道後，至今還是不時會被《批踢踢實業坊》表特板，許多網友都讚許她是「真表特女神」，不會為了變紅賣弄身材，14年來始終如一，體態和氣質不輸當年，在主持節目《飢餓遊戲》也越來越進步，努力精進自己，她的進步讓粉絲和觀眾都看在眼裡。

但蔡黃汝24日無預警在IG發文，貼出一張「停」的照片，表示接下來「先暫停更新不回覆了」；她沒有明確表示發生什麼事情，只提到近期除了工作，其他時間「只想掏空包括思緒也是靜靜的」；而她也罕見吐出心裡負面情緒，「這兩天好比掉進深水池，想抗拒點什麼卻無能為力，只能承接，讓它緩緩下沉，下沉」。

蔡黃汝的圈內好友峮峮（吳函峮）和程予希看到心情低落的她，也紛紛留言加油打氣；大票粉絲都很擔心蔡黃汝發生什麼事情，希望她趕快振作起來，「我們都會在這裡等妳回來」、「心疼妳的無能為力感，等妳整理好思緒再出發」、「花花加油，我們一直在」。