根據《美麗島電子報》搶先曝光的「民眾認為誰適合擔任下一屆總統」最新民調，副總統賴清德以33.0％領先，新北市長侯友宜則以19.8％排第二，台北市長柯文哲以9.2％列第三，其他依序為前副總統陳建仁9.2％、國民黨主席朱立倫3.6％。媒體人吳子嘉驚人預測，民進黨派誰都會大勝。

《美麗島電子報》在《關鍵時刻》節目中公布「希望誰當認下一屆總統」最新民調，第一種組合︰賴清德以41.5％領先，新北市長侯友宜以28.0％排第二，台北市長柯文哲19.6％第三；第二種組合︰賴清德以48.8％領先，柯文哲以30.5％排第二，朱立倫7.4％第三。

吳子嘉分析認為，2024年總統大選若「三腳督」，目前看來應該是民進黨勝利有望，而且會輕鬆獲勝，賴清德或是陳建仁出馬都不重要了，也就是說民進黨派人出來選可能會贏。

吳子嘉覺得，柯文哲一定會選2024總統大選，但成事不足、敗事有餘，民眾黨可能會把國民黨拖垮。但柯文哲看到朱立倫的民調7.4％，會不選嗎？因此，結果民進黨可能會贏。