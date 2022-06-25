總統蔡英文即將屆滿，2024年誰入主總統府備受討論。而前副總統陳建仁日前也突然加入民進黨，引起政壇熱議，甚至更有傳言此舉是跟賴清德角逐2024年總統大位的關鍵一步，對此，24日陳建仁也現身回應表示，他自己終身最愛的還是學術研究，「民進黨不缺一個像陳建仁這樣的政治人物」，引發討論。

陳建仁昨日在網路節目《鄭知道了》中表示，他認為對一個學者來說，他終身最愛的還是「學術研究」，這也是他人生旅途當中的主流，而他也強調，「我如果出來做公僕服務社會，當衛生署署長也好、當副總統也好，我覺得這都是一個天主召叫的使命」，因此他強調，「如果台灣有需要我出來，替大家服務當大家的公僕，讓大家的生活可以越來越好，我就來做」，但他最愛的還是「學術研究」。

不過，「如果有一天台灣需要你當總統怎麼辦？」陳建仁認為，「這個機會最起碼我現在不感覺會有，因為民進黨人才濟濟，也有很多人有熱情要去服務社會，所以民進黨不缺一個像陳建仁這樣的政治人物」，陳建仁最後也提及，但我們台灣缺一個陳建仁當一個科學家、當一個研究者，所以陳建仁也說，目前他只想做好學術研究，多寫幾篇論文，讓全世界知道台灣的科學研究很重要。