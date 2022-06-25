聯準會六月會議選擇暴力升息對抗通膨後，加深市場衰退預期的恐慌，引發風險性資產被進一步拋售，美股各指數全面重挫破底外，與美股高度連動的台股也跟著向下跌至一五三六七點的新低。隨著台股直直落，投信等法人強迫停損機制已被觸發，法人籌碼多殺多，加速個股自由落體式下跌。但法人多殺多，是風險也是機會，其所創造的超跌股價，往往在停損執行完畢後會有一波彈升行情。

作帳不成變結帳

受中國封控及聯準會暴力升息雙重利空打擊，台股加權指數自第二季來最多已跌掉13％，個股面對此種系統性風險，也是覆巢之下無完卵，股價下跌超過20~30％比比皆是。以做多為主的自營商、投信等法人，在指數大幅修正階段難免受傷，觸發強迫停損機制算是家常便飯。投信原本季底該有的作帳行情，也因為遇到指數修正，就順勢調整策略，變相提早結帳，賣出競爭者(其他基金)共有持股打壓股價來提高自己的相對績效，甚至進而引發競爭者觸發停損機制。

相較自營商停損點設在持股虧損達10~15％，投信的20~25％容忍度較大，投信觸發機制的頻率也會較低。但投信因基金部位大，基金單一持股張數遠高於自營商，一旦啟動停損，賣壓有時需要數周才有辦法消化完，此期間被停損個股股價易跌難漲，萬一又遇到指數大跌，跌勢往往又會被放大。

與投信停損共存

由於美國通膨仍在頂部附近徘迴，聯準會應會繼續維持暴力升息姿態，台股恐將繼續上演測底、反彈、測底的修正循環，直到通膨確定觸頂，聯準會暴力鷹轉向和平鴿，台股才會有像樣的彈升走勢。在此之前，個股漲漲跌跌的行情，仍會讓投信停損賣壓不斷在台股出現。對於那些可能成為觸發停損的個股，做多的投資人還是暫時避開為妙，偏好做空的投資人則可放在口袋名單，伺機吃吃投信豆腐。

目前投信持股平均虧損達15％以上的個股，強迫停損警示燈就已亮起，未來一旦進入虧損20~25％的停損點，停損賣壓就會出籠。截至六月二十日，投信平均虧損在15~20％的持股有穩懋(3105)、台郡(6269)、鑽全(1527)、凡甲(3526)、鴻準(2354)、同致(3552)、上銀(2049)、台勝科(3532)及信驊(5274)等三十六檔。投信虧損已超過25％的個股，基本上應都開始執行停損。但部分個股如果是由ETF所持有，就沒強迫損機制，持股不會受帳面虧損影響。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1139期》)