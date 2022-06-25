通膨巨獸發威，不只帶動生活成本水漲船高，也讓市場吹起一股「節儉風」！

你也正在高物價與購買慾望之間掙扎嗎？市調公司NPD集團調查，逾八成受訪者在未來3至6個月內，將重新思考或削減產品支出。

民眾被迫斷捨離，錢花得少，荷包比較不痛。《CNN》報導，物價飆漲時消費者行為出現三大改變，除了轉向便宜替代品、停止購買非必需品，還減少衝動性購買——往購物車順手丟進口香糖或玩具車之前，開始三思而行。

不過，節儉風颳起，最痛的恐怕是美國經濟，因為消費者支出占其規模近七成。原本以為服務開支會隨著解封一路反彈，但巴克萊銀行（Barclays）分析，現在人們不只對商品斤斤計較，服務也是。

付不起了！旅遊、外食、染髮都要省

沃爾瑪（Walmart）、Target等大型零售股都受創。NPD集團數據顯示，今年民眾在綜合零售店購買的產品量，比去年同期少了6％，購物頻率則少5％。

一片蕭條下，廉價商店卻逆勢突圍。全美最大一元商店Dollar General執行長瓦索斯（Todd Vasos）表示，低廉的自有品牌銷量越來越好，加上汽油、食物等必需品價格飆漲，一元商店因此成為省錢最佳去處。

不僅商品，服務開支也明顯放緩。巴克萊銀行統計，今年年初，美國人在旅遊、上餐廳等支出比去年同期增加逾30％，可是本月，該比例砍半至15％。從過去4至6周的刷卡數據分析，高收入與低收入民眾主要都減少購買服務，而非商品。

其他因擔心荷包縮水，讓人決定暫緩的服務，還包含搭飛機、建造後院泳池、修理漏水老屋頂，以及日常例行活動如理髮、居家清潔、美甲等。5月，汽車銷量減少4％，拖累美國零售額今年首次下滑，航班訂位也比4月下降2.3％。

數間店家告訴《華盛頓郵報》，仍上門消費的顧客，開始瘋狂討價還價，只能無奈表示：「抱歉！我真的付不起了！」例如，堅持局部挑染收更少錢，或要求更優惠染髮方案，較常見的則是拉長服務使用間隔時間、不給小費。

明明不需要，卻非買奢侈小物

NPD集團首席零售業顧問柯恩（Marshal Cohen）指出，為了省錢，美國人可以不搭飛機、不做美甲，也不買電視和氣炸鍋！可是，有一類完全非必要商品，竟讓他們甘願掏錢？

答案，是讓人提神或興奮的小物（pick-me-up）。巧克力、香水、蠟燭......每個人的提神小物不一樣，只要能在不安的未知時期，讓你有「小確幸」感覺就算。

「結束漫長一天後，用最愛的入浴劑泡澡，暫時不用煩惱帳單，感覺很棒，」德州農工大學梅斯商學院助理教授霍華德（Chuck Howard）形容。這可能解釋了香氛沐浴品牌Bath & Body Works旗下香皂、插入式空氣清新劑就算比去年貴，仍讓消費者願意埋單囤貨。

紐約大學行銷學教授拉胡畢爾（Priya Raghubir）指出，此現象又稱「口紅效應」（lipstick effect），指的是經濟低迷時期，消費者偏愛低價小型奢侈品，如口紅、香水與高端美容產品，而非昂貴皮草大衣、名牌包。

不過，數據公司GlobalDate的零售分析師桑德斯（Neil Saunders）表示，物價飆漲時代，代表買了奢侈小物，其實是放棄另一項支出。這反映的是，如果通膨徘徊更久，你我每次拿出錢包，都得陷入買、或不買的抉擇兩難。