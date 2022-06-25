努力控制飲食、規律運動，卻瘦不下來？罪魁禍首，可能是空氣污染！在水、灰塵、食物包裝、衛生用品、家具和電子產品中，都可能帶著看不到、摸不到的「肥胖因子」（obesogens）。

今年5月，國際醫學期刊《生化藥理學》一口氣出版3份回顧文獻，由超過40位科學家，引用1,400份研究，點名50種有害化學物質為肥胖因子，可說是迄今規模最大、最具實證力的研究成果。

肥胖因子的隱形化學物質，又稱為環境賀爾蒙，例如用於包裝、鍋具、兒童汽車座椅的全氟烷基化合物（PFAS），用於塑膠製品的雙酚A等。不僅擾亂人體代謝，改變脂肪細胞，也影響腸道內微生物體，提高熱量吸收效率。

論文作者之一的加州大學舊金山分校內分泌系兒科榮譽教授魯斯提（Robert Lustig）指出，曾有患者年僅5歲就罹患肥胖症，抽絲剝繭才發現，罪魁禍首竟是含有植物雌激素的「沐浴乳」。

類似的毒素無所不在，但《衛報》指出，過去的相關討論因研究不足，不被承認是主流醫學。

1975年以來，全球肥胖人數增加了2倍。肥胖、超重人數超車體重過輕的人，世衛調查的每個國家都在攀升。

雖然仍不確定有多少肥胖症能歸咎給肥胖因子，但魯斯提預估，占比恐超過2成。因為一些加工食品本身就含有致胖物質，而且人工合成化學物質多達約35萬種。

不過，「卡路里仍是臨床觀察重點，」另一位論文作者，曾任職於美國國家環境健康科學研究所（ＮＩＥＨＳ）的內分泌干擾專家海因德爾（Jerrold Heindel）補充。

相關研究的重點，在於將治療肥胖轉向事先預防。尤其兒童更容易受到影響，約有5種物質會隔代遺傳肥胖，讓傷害代代延續。

「危險的肥胖因子藏在生活各角落，一定要理性解決它，」魯斯提表示，前提必須先填補醫療人員、監管者、政策制定者之間的知識鴻溝。