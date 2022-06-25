Q:6月17日，日本央行內部以8:1壓倒性票數，支持維持當前貨幣寬鬆政策，消息一出後日幣持續貶值，目前已經貶破135重要大關，為何全世界政府都在升息，唯獨日本持續寬鬆？寬鬆能讓日本經濟得到好處？

A:談到日本為何要這樣大幅寬鬆，我們可以由日本經濟復甦、通貨膨脹、進出口貿易平衡三個面向來探討：

經濟復甦：日本負債比為全球之冠，據統計，六月份日本負債比高達266%，相比於美國137%明顯高出許多。特別是在疫情後，日本經濟受到重創，復甦狀況遠不如預期，若在此時貨幣緊縮，對經濟無疑是雪上加霜，這概念像是已經長期打嗎啡止痛的人，現在病情惡化了，更不可能停止嗎啡注射。

通貨膨脹：施行量化寬鬆最大隱憂是通膨，這次美國急於升息主要是因為通膨創下四十年新高，反觀日本，日本長年最大問題是對抗通縮，這次大放水也不過是把通膨提升至2%而已，能不能穩定維持在這水準之上，才是政府關心的問題，如果全球通膨危機都沒辦法讓日本通膨上升，別說憑一己之力了，日本政府當然得好好把握這次機會借力使力。

進出口貿易：日本是大宗商品進口國，當以美元計價商品變貴時，對於進口不利，但貨幣貶值後對於出口卻極具競爭力。

觀察日本經濟除了看GDP外，由於日本許多企業散布在世界各地，這些企業在國外產值並不會計入GDP。因此，衡量進出口利弊，會用GNI(把實質GDP、海外投資收益、貿易淨額等加入計算)作為依據，日幣貶值雖然導致貿易條件惡化，但實質GNI卻增長0.6%，顯示貶值還是能夠緩衝進口物價飆漲帶來的衝擊。

總結上述，短期來看，日幣續貶有其好處，這也是日本政府為何沒有打算干預日幣貶值，在日本政府沒有打算改變政策前，建議投資人還是不要輕易介入日幣，亂接刀，殺傷力可不是開玩笑的。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1139期》)