進入二○二二年後，全球邊境管制逐步緩解，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）表示，除了亞太地區航空業因疫情影響而「明顯落後」外，今年國際航空旅行整體呈現強勁復甦，尤以美國與歐洲市場最為顯著。根據ＩＡＴＡ預估，今年航空公司乘客人數將可恢復到一九年的八三％，二三年回到九四％，二四年則可超越疫情前達一○三％。隨著航空客運需求持續攀升，兩大飛機製造商波音和空巴，都看好未來客機訂單回升，國內相關飛機零組件業者也可望同步受惠。

隨著各國政府持續放寬防疫封鎖限制，過去兩年各國被壓抑的觀光、旅遊需求逐漸釋放。根據中國民航局公布資料顯示，五月全國旅客運輸量達一二○七．三萬人次，年減七六．四％，但月增五三．二％，航班效益指標小幅回升，顯示隨著疫情的好轉民航業指標也有回升跡象。

航空客運量持續復甦

國內航空業者華航最近一次法說會表示，全球客運市場隨各國邊境解封，運量持續復甦，目前已恢復至疫情前五○％水平，其中，率先解封的北美和歐洲地區，預估可分別於明、後年回到疫情前客運水平，而目前亞太地區由於仍有邊境限制，預料復甦期將拉長至二○二五年。

另外，長榮航空總經理孫嘉明表示，為迎接客運復甦，已著手回復載貨的客機原貌，並於六月先召回泰國籍組員，預計七月復飛曼谷到歐洲航段，而北美線八月也陸續增班、復飛，至於疫情前就計畫開航的米蘭、慕尼黑，最快十一月初開航。

北美航空業者聯合航空，同樣看好疫情過後的旅遊商機，去年才一口氣購買二七○架飛機，包括兩百架波音737 MAX客機，以及七○架空中巴士A321客機，總額高達三百億美元。其中部分新客機新客機將取代舊有五○人座小客機與其他老舊機種。

波音、空巴交機量增

美國波音公司（Boeing）去年一共收到九○九架飛機訂單，其中737 MAX訂單超過七百架，而已向航空公司與其他買家共交付了三四○架客機，高於二○二○年的一五七架，波音主要交付的飛機為737 MAX，該機型在二○一八～一九年飛安事故後，遭各國監管機構停飛近兩年。（全文未完）

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