韓國天團BTS在最頂峰的時刻，七位團員宣稱「不能再集體住宿舍」，即將單飛，不過，K-pop引領韓國文化席捲全球的風潮正盛，後勢不可小覷。

《今周刊》的資深讀者們，還記得52年前，聽到「披頭四」（The Beatles）宣布解散，團員各自單飛的震撼嗎？當時台灣的電視台才剛開播，報紙只有3大張，只是青少年的您，或許還誤以為披頭四都是美國人，您的青春跟著《HeyJude》與《Let It Be》的音樂悸動，在似懂非懂的詞曲中幻想著美國夢，這樣的感動，是否仍隱藏在您內心深處？

隨著年齡增長，我們逐漸了解到偶像天團並非永久，Eagles、Queen、Chicago等樂團發出燦爛火花後就會解散，不過，他們把最美好的回憶留給了粉絲，那就夠了。

2022年6月，被譽為「網路世代披頭四」的韓國偶像天團「防彈少年團（BTS）」，在最輝煌時刻突然颳起解散風暴，重演52年前披頭四各自單飛的震撼。

它重現當年披頭四的熱潮

對於聽披頭四長大的長輩來說，BTS的音樂或許更接近噪音，韓國偶像團體工業化製造，從歌詞、歌曲、舞蹈到影片，精緻的商業計算覆蓋了音樂創作的靈魂，歌手與舞者猶如醫美診所複製出的塑膠娃娃，漂亮但個性模糊，這些都是事實。但如果放下世代差異的定見，仔細推敲這兩個團體的成長歷程與成績，卻會看到高度的相似性。

BTS正式出道9年、成團11年，時間跨度與披頭四接近，根據告示牌排行榜的官方統計，BTS在短短13個月內有首歌衝到百大單曲榜（HOT 100）冠軍，追平披頭四在1964年至1966年創下的紀錄。7位現年24至29歲的韓國帥哥宣布各自單飛的年紀，也跟當時的約翰藍儂（30歲）、保羅麥卡尼（28歲）等人相仿。

如同披頭四將英國的音樂產業與文化帶向世界巔峰，BTS是韓國娛樂產業皇冠上閃閃發光的鑽石，K-pop旋風帶領韓國電影、音樂，甚至美食，在全球攻城掠地。

當然，BTS是屬於網路千禧世代的天團，與披頭四在音樂上的差異，猶如披頭四與莫札特那樣同等遙遠，但他們風靡全球，從首爾向東環遊世界一圈，經過東京與台北、越過洛杉磯、芝加哥到紐約，往南到南美，再到歐洲的倫敦、巴黎，一直到俄羅斯，這群不分種族與膚色的狂粉簇擁著BTS，重現當年披頭四熱潮。