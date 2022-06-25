味嗅覺異常或失調也是新冠肺炎後遺症的症狀之一，很多人7天解隔離後，症狀都消失，只剩味嗅覺異常問題，造成生活困擾。日前胸腔科醫師蘇一峰也指出，有病人只聞得到糞便的味道。為什麼會這樣？該怎麼治療？

●病毒感染使神經接錯地方 導致味嗅覺失調

新冠肺炎造成味嗅覺失調其實不罕見，一份刊登在《英國牙科期刊（BDJ In Practice）》的回溯性研究發現，有將近50％的新冠肺炎痊癒者有輕重不一的味嗅覺異常問題。

新冠肺炎為何會造成味嗅覺失調，哈佛大學頭耳鼻喉暨頭頸部學系助理教授霍布魯克（Eric Holbrook）指出，目前還沒有標準答案，有可能是病毒傷害了味嗅覺神經所導致。

林口長庚紀念醫院耳鼻喉部主治醫師傅嘉祥也指出，新冠病毒和一般感冒導致的味嗅覺喪失不同，感冒會導致整個鼻腔黏膜腫脹，但有些新冠肺炎病患沒有鼻部症狀，且研究發現，新冠病毒只會使鼻腔內負責嗅覺的「嗅裂」部位腫脹，但其他區域都正常。

傅嘉祥近一步解釋，病毒有時不會直接攻擊嗅味覺神經元，而是攻擊旁邊的上皮支持細胞，「病毒的棘蛋白會跟細胞受器ACE2結合，神經元上幾乎沒有ACE2，但支持細胞有，細胞被攻擊會萎縮、失去功能，」傅嘉祥比喻，神經元就像是基地台，支持細胞就是天線，天線出問題讓訊息傳遞出問題或受阻，所以導致味嗅覺失調，「嗅、味覺息息相關，很多人會同時出現，吃不出味道也可能是嗅覺出問題。」

在痊癒後發生味嗅覺失調，傅嘉祥指出，當神經開始重生，有可能會連接到錯誤的腦部位置，因此可能造成失調或聞到怪味道等問題。

中醫則認為與肺氣受損有關。中國醫藥大學附設醫院中醫內科主治醫師賴香君指出「肺開竅於鼻」，新冠病毒使肺氣受損，所以會影響到嗅覺，味覺失調則與脾、胃氣受損有關，「肺也跟調節水液有關，在急性感染期，鼻黏膜會腫脹、阻塞，所以會聞或吃不到味道。」

痊癒後鼻腔仍可能殘留病毒，中醫也認為癒後體內餘邪未清，因此會持續影響味嗅覺。

(示意圖/Shutterstock)

●味嗅覺失調可能聞到這5種味道

味嗅覺失調是一個了解不多的症狀，不過有研究調查患者可能會聞到那些味道。2021年一篇刊登《印度耳鼻喉科暨頭頸部手術期刊（Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery）》的研究，調查了268名新冠肺炎痊癒後味嗅覺失調的人，發現聞到的味道包括：

.下水道：54.5％

.腐敗的肉：18.7％

.臭雞蛋：13.4％

.濕、臭襪子：7.5％

.柑橘類水果：6％

另一篇刊登於《醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）》也發現，也可能會聞到或吃到煙味、化學藥劑、阿摩尼亞、醋味、金屬味、垃圾味、洋蔥味和燒橡膠的味道。

●味嗅覺失調可能持續多久？可以吃什麼改善？

要忍受這些難聞的味道多久，因人而異，時間也長短不一， 從10天到2、3個月會都有，《英國牙科期刊（BDJ In Practice）》的研究則指出，最多6個月，大部分有味嗅覺失調的人都會改善甚至痊癒，只有約10％的人會覺得沒有任何改善，且味覺恢復的會比嗅覺快。

傅嘉祥指出，有嗅味覺異常，可以先到耳鼻喉科檢查是否有鼻部方面的問題，例如鼻竇炎、過敏或鼻中膈彎曲等，如果有鼻塞問題，鼻噴劑可以改善症狀。如果都沒有鼻部問題，目前沒有單一藥物可以治療，不過國外有研究發現，多攝取維他命C、維他命B群、魚油、葉酸、鋅等抗發炎、幫助神經細胞再生的營養素，會有效果。

中醫則是用通竅藥物搭配個人體質來治療。賴香君指出，聞不到味道可能是因為鼻腔堵塞，所以藥物可以用辛夷、蒼耳子、川芎、細辛、藿香等發散、芳香通竅的藥物，「不過這些藥物偏溫性，還必須看體質搭配其他藥物平衡，例如魚腥草，能清熱、抗病毒、抗菌，對鼻過敏和鼻竇炎造成的鼻塞能協同使用。」

●改善味嗅覺問題 可嗅覺訓練、按摩6穴道

目前可能沒有單一的藥物可以處理味嗅覺失調，不過可以訓練來改善症狀，傅嘉祥表示，嗅覺訓練可以增加嗅覺敏感度，同時導正大腦對氣味的認知。美國耳鼻喉科醫學會和英國第五感協會（FifthSense）提供訓練步驟：

.找到最少4種味道，可以是植物、食物、香水或精油，建議可以用玫瑰花、檸檬或有香味水果、桉樹精油、咖啡粉或各種香料如丁香、薄荷、肉桂、迷迭香等等，研究發現，這些味道可以使人愉悅或放鬆。

.每種味道聞10～20秒，並回味記憶中該物品的味道。

.聞完一個味道後休息3～5分鐘，再聞下一個。

.每天聞1～2次，可以是早上起床和睡前各聞1次。

.持續3、4個月嗅、味覺會有明顯改善。

中醫的穴道也有療效。賴香君指出，聞不到味道最常按壓的穴道是鼻翼兩側的迎香穴；另外曲池穴和虎口處的合谷穴能調整脾胃功能和肺氣、改善味覺；印堂和百會穴可以利陽氣，後頸兩側的風池穴可以祛風邪，緩解鼻塞。

傅嘉祥也提醒，不要抽菸、適度運動刺激交感神經、保持良好生活作息都能緩解症狀，「要注意的是，由於嗅覺失調，生活中很多事情只能靠視覺，例如要料理食物要特別注意不要燒焦、注意食品保存期限等。」