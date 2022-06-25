幾年隨著疫情問題，大家也越來越重視健康，而基因檢測的需求也更順勢而起。健康的要素不外乎先天遺傳基因，與後天飲食、運動與生活習慣。雖然我們無法改變基因序列，但可以透過飲食與運動，改變基因的「表現」狀況，或者避開基因造成的風險，都是我們可以維持健康的方式。

網路上有許多基因檢測的服務，也有許多基因檢測相關的迷思困惑著民眾，所以營養師要從飲食搭配的觀點，和大家分享基因檢測是什麼，還有該怎麼善用基因檢測。

●什麼是基因檢測？測些什麼？有什麼好處！

基因多型性，是主宰人體生理表現的關鍵之一。首先，要先說基因、蛋白質與生理的關聯性。人體許多生理功能都是由蛋白質所賦予，像是骨質、肌肉組成到眾多代謝酵素，而這些蛋白質都是由基因轉錄轉譯成許多胺基酸，再經過黏合、摺疊等等生化過程才會表現功能。

有趣的就是在這個基因上，基因是由三個含氮鹼基所構成，而在其中會有單一核苷酸變異（single nucleotides polymorphism, SNPs），變異的結果會使得對應的胺基酸不同，雖然蛋白質都是一樣，但會影響這個蛋白質的活性，也會影響人體的生理機能，而這個變異就稱為「基因多型性」！

以最有名的例子而言，就是香菜的敏感性！有些人在嗅腺細胞的基因上帶有變異，因此對於香菜的醛類十分敏感，覺得香菜味道很突兀而討厭香菜。

●基因多型性，也是解釋體質的一種！

過去，有許多生理現象是無法解釋，像有些人容易過敏、有些人則完全沒有過敏問題。這幾年因為科技的進步，也可以開始用科學的方式來解釋體質！

基因多型性與腸道菌，是近年來最可以被拿來解釋體質的說法！因為基因型的不同，影響了這個基因表現酵素的活性，進而與肥胖、血糖、血脂等許多生理機制有關。另外，腸道菌叢會產生許多代謝物質，而這些物質都會進入體內刺激許多生理機制。

所以基因多型性的差異和腸道菌分佈的狀況，就是為什麼有些人容易胖、有些人容易過敏的主要原因之一。

(示意圖/Shutterstock)

●基因檢測即是檢測多型性 知道自己的「體質」

基因檢測有很多種，目前最流行且也最具趨勢的是針對「單一基因點」的多元性進行檢測。以減肥而言，有FTO與LEP兩個關鍵的基因，FTO基因參與了胰島素敏感性、血糖的利用，甚至也與食慾、骨骼肌生成有關。

若是FTO基因是T/T型則為正常型，但如果因為基因的多型性，讓FTO轉變帶成T/A型或A/A型，血糖耐受狀況、食慾的自我管控也會比較不佳，那就可能會提高肥胖風險。

●基因檢測有什麼好處？重點是更了解自己後找出飲食對應方式

基因檢測，是自己更了解自己，可以採取不同的飲食方針來更快速達到目的，假設知道自己針對FTO與LEP是屬於易肥胖的基因型，那在飲食中就可以採取減醣、低GI的策略，可以增加胰島素敏感性，幫助減肥更加有效！

我們也可以在未來更注意自己的飲食內容，降低健康風險！以阿茲海默症為例，有一個關鍵的蛋白質叫做Apoprotein E！Apo是脂蛋白（lipoprotein）上的脱輔基蛋白（apoprotein），而Apo E具有 ε2、ε3與ε4的基因型。

當我們帶有Apo E ε4的基因型時，阿茲海默症的風險就會提高，且發生年齡也較其他型態早，所以如果透過基因檢測了解自己狀態，可以在飲食與生活上調整，可以降低未來發生阿茲海默症的風險。

(示意圖/Shutterstock)

●如何挑選基因檢測

基因檢測的服務公司很多，營養師分享幾個面向讓大家參考！首先一定要有專業合格的實驗室與完整的基因庫，這樣做出來的數據才具有可信性！

再來是在採檢部分，可以選擇居家採檢模式，減少舟車勞頓的問題，但要注意採檢方式需要照著說明書進行，且在送檢時也要注意溫度和密封性避免污染！

●先了解報告會提供哪些資料與後續建議 再做決定

基因檢測的報告一定要明列目標基因是哪一個，而且建議在做基因檢測前要做些功課，如：減肥可以針對FTO、LEP基因；阿茲海默症可以針對Apo E的ε基因型；擔心眼睛會不會有黃斑部病變時，可以測試自己的CFH1、CFH2與ARMS2等基因型態。

另外，可以看基因檢測的團隊是否專業，除了檢驗團隊的背景以外，建議也要有醫師、營養師等醫事人員加入，也可以有諮詢團隊幫助了解檢測報告內容，與後續應該要注意的飲食方針，才能讓這個報告發揮作用！

●對基因檢測要有正確態度！不恐慌也不隨意！

最後，基因檢測是讓自己更了解自己的一種方式，我們一定要有正確的態度，低風險基因型不代表是無風險，所以依然不可以就此任意吃喝或喝酒抽煙。

若是帶有高風險的基因，也不代表未來一定會染病，沒有必要採取激烈手段，如：安潔莉娜裘莉透過基因檢測得知自己未來得乳癌機會較高，而就採取預防性切除的措施。

其實只要我們有更健康的生活方式與飲食內容，就能降低發生的風險，貿然採取激進方式，也可能會造成其他健康或生活的負擔喔！