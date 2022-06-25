三星與台積電都有望在今年量產3奈米晶片，但三星的速度可能快於台積電，近日韓媒披露，三星搶先將在下周公開宣布量產3奈米，至於外界關注的良率表現與訂單狀況，有分析師表示，良率提升速度遠高於市場預期，新增客戶的速度也相當快。

BusinessKorea、韓聯社報導，三星3奈米製程跨進GAA技術，與傳統鰭式場效應晶體管（FinFET）進行比較，不但減少晶片尺寸和功耗，還能提高晶片運算的性能，台積電3奈米仍採用FinFET技術，更先進的2奈米晶片才會使用GAA技術。

報導指出，三星有望在下周宣布量產3奈米，這也代表三星能展示超越台積電的技術，HMC投資證券研究中心主管 Greg Roh則表示，據他所了解到的消息，三星3奈米製程提升良率的速度，遠優於市場預期，且新增客戶速度相當快。

BusinessKorea的報導也提到，有消息人士透露，已有三星客戶下訂3奈米產能。三星也相信 3 奈米量產後，是三星達成世界第一半導體企業的重要動力。

另一方面，台積電的3奈米晶片則預計今年下半年量產，先前也傳出已將掌握蘋果、英特爾及其他重量級客戶的訂單，種種狀況都突顯三星與台積電在先進製程上的競爭更加激烈。