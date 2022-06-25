美國最高法院24日以5票贊成、4票反對推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），墮胎不再是憲法賦予個人權利。消息傳出不到1小時，法院外街道擠滿慶祝與抗議的民眾。密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）宣布，墮胎在當地即刻違法。

最高法院這項裁決與政治新聞媒體Politico上月揭露的大法官主要意見書草稿不謀而合。該意見書由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，內容是要維持密西西比州禁止懷孕15周後墮胎的法令，並推翻最高法院在1973年「羅訴韋德案」作為墮胎權合法的先例。

前總統歐巴馬痛斥，政客的一時興起，數百萬美國人民的自由被剝奪。民主黨籍眾議院議長裴洛西告訴記者，她對這項裁決不知所措，「看到年輕女孩擁有的權利比她們的母親、甚至祖母都要少，這對我們的國家來說是一件非常可悲的事」。

總統拜登預計當地時間中午12時30分發表談話。