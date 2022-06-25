2019年射箭世錦賽女團金牌班底之一的彭家楙，今天在射箭世界盃女子個人對抗賽連闖4關，順利躋身4強，26日將與韓國名將崔美善對決爭搶決賽門票。

2022射箭世界盃巴黎站今天進行混合團體與個人對抗賽，法國當地時間上午由「雷母」雷千瑩搭配湯智鈞的「師徒檔」，在16強歷經加射，意外以4比5惜敗哈薩克。

所幸下午登場的個人對抗賽，台灣女將們夠爭氣，包括雷千瑩、郭紫穎與彭家楙都闖進8強，可惜最終僅彭家楙一枝獨秀殺進4強，也有機會繼女團26日與印度爭金之後，替台灣再添獎牌。

彭家楙在個人排名賽以總分658分名列17，不過進入對抗賽後表現神勇，首輪她以7比1輕取土耳其選手，次輪再以6比2淘汰日本，16強再以6比2射下義大利晉級8強。

8強賽彭家楙遭遇印尼21歲女將奧塔薇亞（Rezza Octavia），彭家楙毫不留情以6比0完封對手，週日她將與韓國名將崔美善對決，挑戰生涯在射箭世界盃的首面個人對抗賽獎牌。

現年25歲的崔美善，曾是2016里約奧運女團金牌成員，她在國際賽平均箭值可達9.3分，也曾是世界排名第1的箭客。

至於台灣女將彭家楙，曾是2019荷蘭射箭世錦賽女團金牌班底，不過東京奧運選拔賽她名列第4，未能得正選資格，直到最後一刻才被割愛，而根據射箭世界總會統計，她在國際賽的平均箭值也可達9.1分，也有機會和崔美善一較高下。（編輯：徐睿承）1110625