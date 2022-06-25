本土疫情爆發至今，民眾對中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中的看法究竟如何？根據《美麗島電子報》搶先曝光的「陳時中帶領團隊制定新冠防疫政策和表現」最新民調，滿意度為62.5％、不滿意度34.7％。媒體人吳子嘉表示，太離譜了，他看了民調之後都快昏倒了。

美麗島電子報董事長吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中公布「陳時中帶領團隊制定新冠防疫政策和表現」最新民調，滿意度為62.5％、不滿意度34.7％；另外該民調也問到「若新冠疫情外張內弛，希望中央政府的作法…」52.5%民眾認為，應該維持現狀，由陳時中擔任 防疫指揮官。23.4%民眾認為，不要解散指揮中心，可換掉指揮官陳時中。17.2%民眾認為，繼續放鬆管制，而且可以解散指揮中心。

吳子嘉表示，太離譜了，他看了民調之後都快昏倒了，全台灣的老百姓接受民進黨在疫情的執政缺點，以及支持改過以後的優秀成果，他只能這樣解讀。

另外，該民調也調查陳時中在高雄的滿意度為74％、新北62％，台北市滿意度卻只有51％，是所有縣市中最低的，吳子嘉認為，這是因為台北市是政治的先行指標，任何的反映都會從台北先反映，但滿意度51％還是過半。