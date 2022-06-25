由保守派主導的美國最高法院24日以5票贊成、4票反對，推翻歷時50年憲法保障女性墮胎權的先例。總統拜登批評這項裁決是「極端意識形態的展現」，呼籲民眾在11月地方選舉站出來，用選票送那些支持「羅訴韋德案」的候選人進入國會，將女性終止妊娠的權利明文寫進聯邦法律裡。

拜登表示，最高法院1973年就「羅訴韋德案」做出的歷史性裁決重申了最基本的平等原則，強化隱私的概念，保障女性在懷孕1至12周、胎兒不具「母體外存活性」時，經與醫生討論後，自行決定墮胎與否的「選擇權」。

「每個人都有權決定自己的人生。」拜登表示，美國正面臨肅穆的一刻，因為最高法院將憲法賦予個人的權利「就這樣從人民身上拿走了」，這對美國和最高法院而言，都是「悲傷的一天」。隨著最高法院與國會外街道不斷湧入慶祝和抗議人潮，拜登呼籲兩派人馬和平示威。

最高法院這項裁決不僅重塑兩黨期中選舉布局，亦挑動美國人敏感神經，川普時代留下的社會分歧顯然正進一步加劇。進步派擔心，未來同性婚姻、同性性行為與避孕藥的使用全都可能遭到限縮。而共和黨執政的13州早前立下「自動生效法」（trigger law），但凡「羅訴韋德案」遭推翻，州內即刻禁止絕大多數墮胎行為，目前宣布啟動該法的有密蘇里州和南達科他州。

前總統歐巴馬痛斥，政客的一時興起，數百萬美國人民的自由被剝奪。民主黨籍眾議院議長裴洛西告訴記者，她對這項裁決不知所措，「看到年輕女孩擁有的權利比她們的母親、甚至祖母都要少，這對我們的國家來說是一件非常可悲的事」。

最高法院推翻「羅訴韋德案」舉世矚目。法國總統馬克宏表示，決定是否墮胎是所有女性的一項基本權利，必須受到保護，「我在此聲援自由受到美國最高法院限縮的與性。」加拿大總理杜魯道也稱這個消息令人震驚，「我向數百萬正在失去合法墮胎權的美國女性表示同情。我無法想像妳們現在感受到的恐懼和憤怒。」