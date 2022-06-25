王心凌這回擔任隊長，積極與隊員們在練習排練演出。（芒果TV提供）

王心凌近期參與大型音樂競賽綜藝《乘風破浪》，24日播出來三公真人秀環節，王心凌以全新的身份，迎接開賽以來的最大挑戰，將首次擔任隊長，帶領隊員呈現第三次公演舞臺，王心凌特意選到阿Sa阿嬌兩姐妹，讓「Twins」組合在節目舞臺上首次合體飆唱、熱舞，張天愛與吳謹言也成為了這支組合的新成員。

在節目中，只見作為隊長的王心凌，在訓練室帶領組員們一起排練磨合，還積極貢獻創意，撰寫舞臺設計的提案。無論是日常訓練，還是製作籌備，姐姐們都帶著滿腔熱情迎接挑戰，期待這五位不同風格、各具特色的姐姐，在三公的舞臺帶來精彩表現，轉變身份後的王心凌迅速扛起整個隊伍前進，並表示：「我會把退在背後的自己，再放大出來，請大家相信我。」

這次擔任隊長的王心凌，無論是日常訓練還是製作籌備，都鉅細靡遺地負起責任。在激烈的搶歌環節中，這次節目新加入了「消消卡」的規則，由王心凌擔任隊長的五人團隊因為實力堅強，一開始就成為其他各隊猛用「消消卡」對象，最終王心凌代表全隊拿下了被那英和寧靜看好的「星星點燈」。