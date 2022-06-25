金曲歌后徐佳瑩（LaLa）日前發行全新創作專輯《給》，23日與音樂製作夥伴葛大為、陳君豪一起來到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」waa wei魏如萱的節目作客。魏如萱送上一大串荔枝，祝福LaLa新專輯《給》可以超「給力」，成績叫好叫座，另外剛好LaLa身穿紫色洋裝，搭配火紅的荔枝，完全就是會大紅大紫。

魏如萱在節目中，頻頻稱讚LaLa新專輯《給》是一張超級時髦的專輯，聽得出來是LaLa很喜歡的音樂作品，整個聲音很頂，頂到天花板程度的好聽，好聽到甚至主動私下傳訊息給LaLa，讓魏如萱笑說，這是她第一次這樣跟LaLa說，LaLa也透露，當下看到訊息要多高興就有多高興。

而金曲獎將至，金曲歌后魏如萱常被媒體問到預測金曲歌后會是誰？魏如萱笑說，實在太不好意思預測，但她聽完LaLa新專輯，告訴媒體她自行宣布明年歌后會是徐佳瑩，LaLa直呼：「魏如萱實在太瘋了，怎麼會說到明年的事情，是不是魏如萱自己在配獎。」逗笑眾人。