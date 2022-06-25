張若凡近來為由陳柏霖、郭雪芙、阿喜、侯彥西領銜主演的《正義的算法》演唱插曲〈我陪你好嗎〉，該曲針對劇情中陳柏霖飾演的男主角「劉浪」和意外出現的兒子「良良」之間情感發展的溫暖歌曲，讓張若凡想起小時候的自己的成長過程，感觸甚多。

她分享，自己在成長過程中，發生許多不盡如人意的事情，家中經濟情況一度十分辛苦，她透過和兒時的自己對話、鼓勵自己勇敢前行，將這份力量唱進歌曲中，完美呼應劇中的感人親情。

她日前拍攝MV，導演在拍攝過程中不斷和張若凡對話，引導出她的內心感受，讓張若凡忍不住潰堤，她自己也嚇一跳說：「我以前拍MV從沒這樣哭過，拍完覺得蠻爽的。」讓她瞬間陷入回憶中，「我發現在成長過程中，我有很多事沒有做好，或是沒有做得很完整，家裡狀況不好時，媽媽一直很辛苦，我一直在苛責我自己，但我覺得可以用這首歌告訴我自己沒關係，可以繼續走下去了，讓我滿有力量的。」