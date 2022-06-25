賴慧如正積極物色金曲戰袍，期待在金曲獎紅毯亮麗登場。（陳俊吉攝）

賴慧如目前正忙拍攝八點檔，同時進行錄音籌備新專輯工作。（陳俊吉攝）

賴慧如憑專輯《愛毋是一種罪》入圍本屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，首次角逐歌后寶座，心情期待興奮，至今收到好友、粉絲的祝賀仍忍不住淚崩，她哽咽說，只要一想到入圍金曲獎就很感動，從拍攝8點檔後淚腺就被打開，自封是「愛哭包」。

賴慧如感謝金曲獎評審肯定，認為只要入圍就是肯定，一定會努力持續唱出好音樂，「現在看到家人、好友替我開心，我就覺得很幸福。」今年入圍台語歌后包括朱海君、黃妃、張涵雅等人，競爭激烈，賴慧如是入圍者中年紀最輕、資歷最淺，自認贏面不高。

她看好黃妃奪下第3座台語歌后獎座，大讚說，黃妃專輯《無閂》製作用心、呈現實力唱功，加上今年金曲獎在黃妃的家鄉高雄舉辦，「妃姊還有主場優勢，滿有勝算。」

她將首度走金曲紅毯，十分緊張，希望當天能克服壓力，呈現最佳狀態，她過往常大方秀出火辣身材，目前正忙物色金曲戰袍，預告這次金曲造型是氣質風格，至於尺度？她打趣說，「該露的不會少，誠意一定會有，也會怕沒版面。」

25歲的賴慧如去年與大16歲導演高琮凱和平結束5年婚姻，她直言離婚主因是前夫長期在大陸工作，婚後聚少離多、逐漸有不同想法，但他與前夫仍有聯繫，主要都聊家人，前夫返台也會去她家陪家人，雙方互動良好，她這次入圍台語歌后，前夫看到消息也有祝賀。

她單身1年多，透露身邊好姊妹熱情替她介紹對象，但她現在想專心衝刺事業，感情一切隨緣，坦言失婚後，對於再談感情有點害怕，還相信愛情？她搖頭說：「我不是完全不相信，但已經知道現實是沒有『永遠』，我們要珍惜當下幸福快樂日子，之後沒有了也不要有遺憾。」她搞笑形容自己心態像是「師姊」，有時還會開導身邊失戀的好友，開心當大家的心靈雞湯。